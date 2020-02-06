2020-02-06T17:17:51+03:00
Общество

Орловцы стали чаще приобретать недвижимость в других регионах

Популярностью у жителей пользуется Краснодарский край, Московская, Тульская, Воронежская и Липецкая области
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы стали чаще приобретать недвижимость в других регионах. Популярностью у жителей региона пользуется Краснодарский край, Московская, Тульская, Воронежская и Липецкая области.

- С января по декабрь 2019 года в региональный Росреестр поступило 1 548 заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав по экстерриториальному принципу, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Росреестра по Орловской области.

При этом в 2018 году таких заявлений было 950, то есть число их в году 2019 увеличилось в полтора раза.

В ведомстве поясняют, что процедура кадастрового учета и регистрации прав осуществляется в течение 10 рабочих дней, вне зависимости от региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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