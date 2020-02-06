Орловцы стали чаще приобретать недвижимость в других регионах
Орловцы стали чаще приобретать недвижимость в других регионах. Популярностью у жителей региона пользуется Краснодарский край, Московская, Тульская, Воронежская и Липецкая области.
- С января по декабрь 2019 года в региональный Росреестр поступило 1 548 заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав по экстерриториальному принципу, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Росреестра по Орловской области.
При этом в 2018 году таких заявлений было 950, то есть число их в году 2019 увеличилось в полтора раза.
В ведомстве поясняют, что процедура кадастрового учета и регистрации прав осуществляется в течение 10 рабочих дней, вне зависимости от региона.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU