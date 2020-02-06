Несколько человек на этой неделе поймали в Орле на краже спиртного
На этой неделе в Орле несколько местных жителей попались на кражах из магазина. Все преступили закон впервые, при этом позарились все на один товар - алкоголь.
Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе регуправления Росгвардии, кражи пресекли сотрудники вневедомственной охраны. В разных торговых точках (сетевые супермаркеты, гипермаркеты) продавцы нажимали тревожные кнопки.
- За прошедшие двое суток четверо орловцев совершили попытку пронести под верхней одеждой алкогольную продукцию и другие товары. Все задержанные лица являются уроженцами Орловской области в возрасте от 18 до 35 лет. Как выяснилось, ранее правонарушители не были замечены в совершении подобных проступков, - пояснили в ведомстве.
Любителей бесплатной выпивки передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU