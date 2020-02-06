2020-02-06T15:23:38+03:00
Общество

В Орле пройдет региональный чемпионат "WorldSkills Russia"

Свои профессиональные навыки покажут специалисты от 16 до 50 лет
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет региональный чемпионат WorldSkills RussiaВ Орле пройдет региональный чемпионат WorldSkills RussiaФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орел готовится к проведению Четвертого регионального чемпионата WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»). Соревнования дадут проявить свое профессиональное мастерство специалистам от 16 до 50 лет, а лучшие из лучших представят Орловщину на всероссийском уровне.

Напомним, за время существования чемпиона представители нашего региона завоевали 2 медальона в национальных состязаниях и вошли в число призеров мирового уровня.

В этом году Чемпионат по 30 компетенциям рабочих специальностей пройдет с 25 февраля по 29 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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