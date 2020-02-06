Орловец предстанет перед судом за жестокое убийство односельчанина

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:49:54+03:00

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Орловские следователи закончили расследование дела о жестоком убийстве жителя села Тельчье во Мценском районе. Теперь рассмотрением материалов по существу займется суд.

Напомним, происшествие случилось еще в июле прошлого года. Тогда два амчанина поссорились во время распития горячительных напитков. Затем конфликт перешел от словесных оскорблений к драке. Один из приятелей помоложе (28-летний мужчина), набросился на своего 61-летнего собутыльника и избил его до смерти. Поняв, что натворил, он решил избавиться от тела – вывез его на мотоблоке за село и сжег.

- Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - пояснила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ регионального СК России.

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ИСТОЧНИК KP.RU