6 Февр. 2020 2020-02-06T13:30:25+03:00

В конце 2019 года прожиточный минимум в Орловской области снизился на 4% Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Региональные власти: «Это связано с сезонным снижением цен на овощи и фрукты»

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В Правительстве Орловской области пояснили, почему в конце 2019-го в регионе снизился на 4% прожиточный минимум. В расчете на душу населения он упал на 405 рублей в сравнении с III кварталом года.

- Снижение величины прожиточного минимума за III и IV квартал происходит ежегодно. В основном это связано с сезонным снижением цен на овощи и фрукты. В I и II квартале соответствующего года происходит его обратное увеличение, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Так, по данным Орелстата, стоимость продуктов питания снизилась на 2,1 %, непродовольственных товаров – на 5,6 %, услуг – на 5,8 %, а расходы по обязательным платежам – на 4,1 %.

Напомним, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила 10 тысяч 527 рублей, для пенсионеров – 8 тысяч 182 рубля и для детей – 9 тысяч 720 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU