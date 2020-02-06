В Орловском районе отремонтируют 20 автомобильных дорог

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:27:24+03:00

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В этом году в Орловском районе пройдет ремонт 20 автомобильных дорог общей протяженностью более 16 км. Работы должны начаться уже 20 апреля.

На данный момент торги по выбору подрядчика прошли уже по 19 объектам. Единственную дорогу, оставшуюся пока без строительной компании, в поселке Дружный Сабуровского сельского поселения выставят на аукцион уже в этом месяце.

- На данный момент заключены 4 муниципальных контракта на сумму 154 миллиона 100 тысяч рублей. На сложившуюся в результате торгов экономию в размере 5 миллионов 900 тысяч рублей, планируется выполнить восстановление уличного освещения на автомобильных дорогах, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орловского района.

Дороги отремонтируют в Неполодском сельском поселении в районе Плодово-ягодной станции, на ряде улиц в селе Плещеево, деревнях Жилина, Кондырева и Новоселово. Также будут благоустроены улицы в нескольких населенных пунктах Масловского, Троицкого, Неполодского, Сабуровского, Спасского и Образцовского сельских поселений.

Ремонт дорог включает в себя также ремонт покрытия и устройство тротуарных дорожек, восстановление уличного освещения и установку предупреждающих знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU