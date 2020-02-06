2020-02-06T11:44:15+03:00
Происшествия

В орловской деревне сгорел гараж вместе с машиной

При работе со сварочным аппаратом была нарушена техника безопасности, из-за чего и разбушевалось пламя
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области накануне пожарные тушили пламя, разгоревшееся в гараже. Огонь вспыхнул из-за нарушений техники безопасности при работе со сварочным аппаратом.

ЧП случилось накануне, 5 февраля, в деревне Васильевка Залегощенского района. Спасателям позвонили с сообщение о пожаре в начале четвертого часа дня, они прибыли на место.

- В результате пожара гараж выгорел изнутри на площади 48 квадратных метров, от огня повреждена кровля на площади восемь квадратных метров. Находившийся внутри гаража автомобиль "ВАЗ" выгорел полностью. От огня спасена рядом расположенная хозяйственная постройка, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Сумму ущерба предстоит подсчитать экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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