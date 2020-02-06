В Орле пройдет благотворительный фестиваль в поддержку детей, больных раком

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:17:27+03:00

Собранные средства пойдут на реабилитацию двух малышей и закупку медицинского оборудования

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В Международный день онкобольных детей Орел вновь проведет большую благотворительную акцию. Ее организатор - православная певица Наталья Куприянова – соберет на одной сцене фестиваля «Музыка добрых сердец» музыкантов из нескольких регионов страны.

Послушать хорошие песни, получить душевную подзарядку и сделать доброе дело сможет каждый желающий.

- Во время концерта традиционно пройдет сбор средств для оказания срочной адресной помощи детям, страдающим тяжелыми онкологическими заболеваниями, - рассказали «КП» организаторы.

В этом году средства на лечение и реабилитацию будут собирать для трехлетнего Жени Широкова и десятилетнего Артема Алгазиева. У обоих мальчиков нейробластома IV стадии. Также часть денег направят на закупку необходимого медицинского оборудования в отделение онкологии и гематологии НКМЦ имени Зинаиды Круглой.

Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4862) 33-10-49.

КОГДА? ГДЕ?

15 февраля, в 15:00

КДЦ «Металлург»

(5+)

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ИСТОЧНИК KP.RU