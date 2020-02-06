В Орле пройдет благотворительный фестиваль в поддержку детей, больных раком
В Международный день онкобольных детей Орел вновь проведет большую благотворительную акцию. Ее организатор - православная певица Наталья Куприянова – соберет на одной сцене фестиваля «Музыка добрых сердец» музыкантов из нескольких регионов страны.
Послушать хорошие песни, получить душевную подзарядку и сделать доброе дело сможет каждый желающий.
- Во время концерта традиционно пройдет сбор средств для оказания срочной адресной помощи детям, страдающим тяжелыми онкологическими заболеваниями, - рассказали «КП» организаторы.
В этом году средства на лечение и реабилитацию будут собирать для трехлетнего Жени Широкова и десятилетнего Артема Алгазиева. У обоих мальчиков нейробластома IV стадии. Также часть денег направят на закупку необходимого медицинского оборудования в отделение онкологии и гематологии НКМЦ имени Зинаиды Круглой.
Вход свободный.
Справки по телефону +7 (4862) 33-10-49.
КОГДА? ГДЕ?
15 февраля, в 15:00
КДЦ «Металлург»
(5+)
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ИСТОЧНИК KP.RU