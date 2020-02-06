6 февраля жители нескольких улиц Орла останутся без электричества

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 февраля, жителям домов нескольких улиц Орла придется пересидеть без электроснабжения. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.

О временных неудобствах горожан предупредили в пресс-службе горадминистрации, со ссылкой на диспетчера "Орелоблэнерго".

С 9.00 до 12.00 электричество отключили в домах №12, 15, 15 по Привокзальной улице и дома №10 по Старо-Привокзальной.

С 14.00 до 17.00 без электроэнергии останутся дома № . 1, 3, 9, 11, 17 по улице Герцена, № 41, 43 и 45 по Московской, а также дом №70а по Советской улице.

Также до 16.30 электроэнергии не будет в частном секторе на улице ул. Колпакчи: дома 62-70 и 51-71.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU