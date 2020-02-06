В Орле ученики еще 63 школьных классов уйдут на карантин
В Орле сегодня с карантина вышли 15 классов, а 63 ушли на внеплановые каникулы. Три школы облцентра же остаются полностью закрыты из-за сезонных заболеваний.
Не смотря на то, что полтора десятка школьных классов вернулись к занятиям в стенах учебных учреждений, говорить о снижении количества заболевших и заболевающих ОРВИ пока что не приходится. Сегодня по классам по домам распустили учащихся школ № 5, 6, 7, 15, 17, 20, 24, 26, 27, 30, 33, 35, 50, 51, гимназии №19 и лицеев №21, 40.
Полностью закрытыми, как сообщает пресс-служба Администрации Орла, 12-я, 13-я и 37-я школы.
Родителей школьников просят обращать внимание на состояние детей: если наблюдаются признаки ОРВИ, стоит отвести ребенка к врачу, а не отправлять на уроки.
Между тем, по данным Роспотребнадзора, за неделю подхватили острые вирусные инфекции в Орловской области почти пять с половиной тысяч человек. Более 65% среди заболевших являются детьми до 14 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU