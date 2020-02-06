6 Февр. 2020 2020-02-06T09:43:07+03:00

За неделю ОРВИ и гриппом в Орловской области заболели 5 тысяч 440 человек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Более 65% среди заболевших являются детьми до 14 лет

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Сотрудники Управления регионального Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемость острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями. За неделю с 27 января по 2 февраля в медицинских учреждениях области выявлено 5 тысяч 440 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.

Медики регистрируют и случаи гриппа A(H1N1)2009 и гриппа В. В целом недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены на 29,5%.

- 65,3% от общего числа заболевших ОРВИ - дети в возрасте до 14 лет. 2,4% людей обратившихся за медицинской помощью были госпитализированы, - пояснили «КП» в ведомстве.

Специалисты просят родителей, чьих детей появились признаки острых респираторных инфекций не посещать образовательные учреждения и обратиться в больницу, чтобы заболевание не передавалось другим учащимся. Напомним, в Орле на карантин уже закрыты три школы, и в еще 16 – отдельные классы.

Снизить риск заражения, говорят в Роспотребнадзоре, поможет профилактика – мытье рук и носы после улицы, одноразовые медицинские маски в людных местах и регулярное проветривание помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU