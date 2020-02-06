2020-02-06T09:18:11+03:00
Общество

В Орловской области застройщики нарушили права тысячи дольщиков

Несколько многоквартирных домов так и остались недостроенными
Наталья Меркулова
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В Орловской области застройщики нарушили права тысячи дольщиковВ Орловской области застройщики нарушили права тысячи дольщиковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В среду, 5 февраля, в прокуратуре Орловской области прошло расширенное заседание коллегии, которая подвела итоги ушедшего года. Одной из центральных тем стала проблема обманутых дольщиков.

По данным прокурора области Ивана Полуэктова, на территории региона находятся 9 проблемных домов. Нарушены права 1 тысячи 131 дольщика.

- Совместными усилиями с органами власти и правоохранительным блоком удалось добиться возобновления строительства на 6 объектах, а один дом сдается в эксплуатацию. Работа в этом направлении продолжается, - сообщил руководитель регионального ведомства.

Однако не обошлось и без уголовных дел. Так, сейчас расследуются 4 дела. Прокурор подчеркнул, что по ним должны быть приняты законные процессуальные решения, а виновные лица привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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