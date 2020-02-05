2020-02-05T16:41:39+03:00
Общество

Подрядчиков, претендующим на муниципальные контракты в Орле, ждет проверка

Комиссия выяснит, не платят ли они рабочим черную зарплату
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле подрядчиков, претендующих на муниципальные контракты, ждет проверка на черную зарплату и неформальную занятость. Такое поручение глава администрации Александр Муромский дал своему заму по финасовому сектору.

Тема обсуждалась на рабочей планерке в мэрии накануне, 4 февраля. Проверку подрядчикам на добросовествность в части соблюдения трудового кодекса чиновники устроят совместно с налоговиками.

- С 2020 года муниципалитет иначе подходит к определению подрядчиков — объявляет торги заранее, чтобы при наступлении благоприятных погодных условий работы уже велись. Например, уже известно, кто займётся ремонтом дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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