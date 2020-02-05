Подрядчиков, претендующим на муниципальные контракты в Орле, ждет проверка
В Орле подрядчиков, претендующих на муниципальные контракты, ждет проверка на черную зарплату и неформальную занятость. Такое поручение глава администрации Александр Муромский дал своему заму по финасовому сектору.
Тема обсуждалась на рабочей планерке в мэрии накануне, 4 февраля. Проверку подрядчикам на добросовествность в части соблюдения трудового кодекса чиновники устроят совместно с налоговиками.
- С 2020 года муниципалитет иначе подходит к определению подрядчиков — объявляет торги заранее, чтобы при наступлении благоприятных погодных условий работы уже велись. Например, уже известно, кто займётся ремонтом дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU