2020-02-05T16:33:53+03:00
Общество

В 2019 году на орловских дорогах в ДТП погибло 94 человека

Печальную статистику все чаще пополняют пешеходы-нарушители
Наталья Меркулова
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В 2019 году на орловских дорогах в ДТП погибло 94 человекаВ 2019 году на орловских дорогах в ДТП погибло 94 человекаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 4 февраля, сотрудники регионального УГИБДД под руководством полковника полиции Александра Коршунова подвели итоги аварийности на орловских дорогах в прошлом году. Специалисты отмечают снижения числа ДТП на 4%, однако жертв избежать все же не удалось.

Так по данным ведовства, в 2019 году в Орловской области произошло 772 ДТП, в которых погибло 94 человека и получили ранения 976. Коснулась печальная статистика и детей (погибли три ребенка).

- Несмотря на снижение уровня аварийности, которое наблюдается практически по всем видам ДТП, настораживает то, что увеличилось число людей, которые садятся за рубль без водительских прав и тех, кто выезжает на встречную полосу. Кроме того, увеличилось на 6,6% количество ДТП по вине пешеходов. Под колесами авто погибли 20 человек, - сообщил полковник полиции Александр Коршунов.

В связи с этим руководитель ведомства призвал своих коллег активизировать профилактическую и разъяснительную работу с пешеходами и водителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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