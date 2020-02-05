В Орле 17 недавно отремонтированных дорог вновь требуют устранения выбоин и ям

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:24:03+03:00

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Сотрудники управления коммунальным хозяйством Орла осмотрели все 86 участков не так давно отремонтированных дорог и нашли дефекты на 17 из них. Теперь подрядчикам предстоит за свой счет устранить ямы и выбоины, ведь гарантия на ремонт еще не истекла.

Сделать это они должны до 20 февраля на следующих улицах: Металлургов, Салтыкова-Щедрина, Октябрьской, 1-ой Курской, Брестской, Половецкой, Молдавской, Спивака, Революции, Раздольной, Поселковой, 1-ой Посадской, Приборостроительной, а также на Тургеневском мосту и на переулке Пищевом.

- Кроме того, Спецавтобаза осуществляет ямочный ремонт литым асфальтобетоном. На данный момент бригада работает на Наугорском шоссе в районе ТЦ «Европа», - сообщил замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин.

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ИСТОЧНИК KP.RU