2020-02-05T13:53:55+03:00
Общество

Орловцы возмутились состоянием полуразрушенных лестниц в центре города

Раскрошившийся бетонные порожки и торчащая арматура стали поводом для официального обращения в мэрию
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцы возмутились состоянием полуразрушенных лестниц в центре города. Фото: орловское отделение ОНФОрловцы возмутились состоянием полуразрушенных лестниц в центре города. Фото: орловское отделение ОНФ
Изменить размер текста:

Эксперты ОНФ официального обратились в администрацию Орла с просьбой отремонтировать лестницы на подходах к многоквартирным домам в Заводском и Советском районах.

Жители домов по улицам Октябрьская,62, Приборостроительная,21 и Максима Горького,60 уже много лет подвергаются ежедневному риску получить травмы по пути на работу или в магазин.

- Ступеньки не имеют антискользящего покрытия, а бетонные пороги со временем раскрошились. Еще более серьезная ситуация с лестницей, которая ведет к подъездам дома №15 по улице 6-й Орловской дивизии. Здесь часть бетонных порогов провалилась, а оставшаяся – раскрошилась, - пояснила «КП» член регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Гончарова.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подрядчиков, претендующим на муниципальные контракты в Орле, ждет проверка
Подрядчиков, претендующим на муниципальные контракты в Орле, ждет проверка
В 2019 году на орловских дорогах в ДТП погибло 94 человека
В Орле 17 недавно отремонтированных дорог вновь требуют устранения выбоин и ям
Орловцы возмутились состоянием полуразрушенных лестниц в центре города
Орловские полицейские нашли в одном из гаражей крупную партию наркотиков
Орловцев приглашают стать участниками художественного конкурса имени Андрея Курнакова
В Орле вновь обсудили проблему развития паллиативной помощи
В Орле молодых родителей приглашают на встречу с семейным психологом
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
Орловские депутаты обсудили, как выбраться из демографической ямы 90-х
В Орловской области сгорел очередной автомобиль
Прямой трансляции с ремонта моста «Дружбы» в Орле не будет
Орловца оштрафовали на 10 тысяч за ролик в соцсети
Снос "карточного дома" в Орле запланировали на грядущую весну
Вятский Посад приглашает на ярмарку ремесел, концерт и мастер-классы
Коммунальщики промывают ливневки на улицах Орла