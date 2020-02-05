Орловцы возмутились состоянием полуразрушенных лестниц в центре города

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:53:55+03:00

Раскрошившийся бетонные порожки и торчащая арматура стали поводом для официального обращения в мэрию

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Эксперты ОНФ официального обратились в администрацию Орла с просьбой отремонтировать лестницы на подходах к многоквартирным домам в Заводском и Советском районах.

Жители домов по улицам Октябрьская,62, Приборостроительная,21 и Максима Горького,60 уже много лет подвергаются ежедневному риску получить травмы по пути на работу или в магазин.

- Ступеньки не имеют антискользящего покрытия, а бетонные пороги со временем раскрошились. Еще более серьезная ситуация с лестницей, которая ведет к подъездам дома №15 по улице 6-й Орловской дивизии. Здесь часть бетонных порогов провалилась, а оставшаяся – раскрошилась, - пояснила «КП» член регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Гончарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU