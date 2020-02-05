Орловские полицейские нашли в одном из гаражей крупную партию наркотиков
Во Мценске сотрудники отдела наркоконтроля при осмотре одного из гаражей обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, расфасованное в 20 пакетиков. Затем экспертиза подтвердила – это наркотик, так называемая «соль».
Полицейские установили, что ранее житель районного центра приобрел запрещенное вещество весом более 94 граммов, чтобы затем расфасовать и перепродать. Мужчина планировал сбыть его бесконтактным способом через оптовые закладки в тайники.
- В отношении жителя Мценска возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств». Сейчас подозреваемый находится под арестом, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU