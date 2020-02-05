5 Февр. 2020 2020-02-05T13:22:03+03:00

Орловские полицейские нашли в одном из гаражей крупную партию наркотиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

20 пакетиков «соли» их владелец собирался спрятать в тайники для продажи

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Во Мценске сотрудники отдела наркоконтроля при осмотре одного из гаражей обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, расфасованное в 20 пакетиков. Затем экспертиза подтвердила – это наркотик, так называемая «соль».

Полицейские установили, что ранее житель районного центра приобрел запрещенное вещество весом более 94 граммов, чтобы затем расфасовать и перепродать. Мужчина планировал сбыть его бесконтактным способом через оптовые закладки в тайники.

- В отношении жителя Мценска возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств». Сейчас подозреваемый находится под арестом, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU