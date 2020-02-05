2020-02-05T13:01:15+03:00
Общество

Орловцев приглашают стать участниками художественного конкурса имени Андрея Курнакова

На суд жюри можно предстать фотографии и картины по любой тематике
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают стать участниками художественного конкурса имени Андрея КурнаковаОрловцев приглашают стать участниками художественного конкурса имени Андрея КурнаковаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области стартовал творческий конкурс имени известного художника Андрея Курнакова. Представить на суд жюри свои работы могут школьники, студенты и участники любительских творческих объединений в возрасте от 4 лет до 21 года.

Конкурс пройдет по трем номинациям - «Художественно-графическая номинация», «Художественная фотография» и «Декоративно-прикладное искусство и скульптура» без ограничений в тематике, техники, стиле и жанре. Работы будут оценивать по оригинальности темы; глубине замысла, индивидуальность и выразительность композиции.

- Обладателя Гран-при наградят денежным призом в размере 5 тысяч рублей. Лауреаты получат дипломы и денежные призы в размере 1 тысяча рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Конкурсные работы и заявки необходимо до 15 марта принести в Областной выставочный центр (улица Салтыкова-Щедрина, дом 33).

Подробности проведения конкурса можно узнать по телефону (4862) 45-40-17 или (4862) 45-75-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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