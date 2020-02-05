В Орле вновь обсудили проблему развития паллиативной помощи
Сегодня, 5 февраля, в областной администрации прошла рабочая встреча губернатора Андрея Клычкова с протоиреем Александром Ткаченко, основателем первого в России детского хосписа.
В центре внимания вновь оказалось проблема развития паллиативной помощи в Орловской области. Священнослужитель поинтересовался, как в нашем регионе помогают людям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
- Паллиативная медицинская помощь взрослым в амбулаторных условиях оказывается в 8 бюджетных учреждениях здравоохранения. Кроме того, в Орле действует выездная патронажная служба. За два года работы бригада паллиативной помощи оказала помощь более 500 пациентам, - рассказал протоирею Андрей Клычков.
Глава региона подчеркнул, что в регионе достаточно активно ведется работа совершенствованию паллиативной помощи. На это с 2019 по 2021 годы запланировано порядка 163 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU