В Орле молодых родителей приглашают на встречу с семейным психологом
Уже в грядущие выходные в рамках проекта «Свежая лекция» орловцев ждет встреча с социальным и семейным педагогом Светланой Фомкиной. Специалист проконсультирует и расскажет, как же найти взаимопонимания с собственным ребенком.
В центре внимания лекции также окажутся вопросы воспитания детей. Кроме того, Светлана Фокина являющаяся студенткой института Ньюфелда и организатором Клуба для детей и родителей «Совы нежные», поделится личным практическим опытом в работе с малышами.
- На лекции мы поговорим о факторе, обеспечивающем развитие потенциала, творчества, самостоятельности и гармоничных отношений с нашими близкими и родными, - рассказали «КП» организаторы.
Запись на лекцию в официальной группе проекта в соцсетях.
КОГДА? ГДЕ?
9 февраля, в 13:00
Лаборатория социального развития (ул. Ленина, дом №1, 4 этаж)
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ИСТОЧНИК KP.RU