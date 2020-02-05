2020-02-05T12:22:40+03:00
Общество

В Орле молодых родителей приглашают на встречу с семейным психологом

Профессиональный специалист бесплатно проконсультирует и расскажет как найти взаимопонимание с малышом
Наталья Меркулова
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В Орле молодых родителей приглашают на встречу с семейным психологом. Фото организаторовВ Орле молодых родителей приглашают на встречу с семейным психологом. Фото организаторов
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Уже в грядущие выходные в рамках проекта «Свежая лекция» орловцев ждет встреча с социальным и семейным педагогом Светланой Фомкиной. Специалист проконсультирует и расскажет, как же найти взаимопонимания с собственным ребенком.

В центре внимания лекции также окажутся вопросы воспитания детей. Кроме того, Светлана Фокина являющаяся студенткой института Ньюфелда и организатором Клуба для детей и родителей «Совы нежные», поделится личным практическим опытом в работе с малышами.

- На лекции мы поговорим о факторе, обеспечивающем развитие потенциала, творчества, самостоятельности и гармоничных отношений с нашими близкими и родными, - рассказали «КП» организаторы.

Запись на лекцию в официальной группе проекта в соцсетях.

КОГДА? ГДЕ?

9 февраля, в 13:00

Лаборатория социального развития (ул. Ленина, дом №1, 4 этаж)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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