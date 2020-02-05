2020-02-05T11:57:25+03:00
Общество

Орловские депутаты обсудили, как выбраться из демографической ямы 90-х

На повестке дня оказались семейные ценности
Наталья Меркулова
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Орловские депутаты обсудили, как выбраться из демографической ямы 90-хОрловские депутаты обсудили, как выбраться из демографической ямы 90-хФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 3 февраля, за Круглым столом в Фундаментальной библиотеке ОГУ встретили орловские общественники, депутаты и священники. В центре их внимания оказалась проблема демографической ямы, возникшей в стране в 90-х годах.

Поводом для обсуждения стала инициатива Президента России по реформированию демографического и семейного законодательства. Особое внимание участники встречи уделили традиционным семейным ценностям.

- По статистике дети, которые воспитаны в крепких многодетных семьях получают хорошую социализацию и становятся достойными гражданами нашего Отечества. В то время как лишь 10% детей, воспитанных в детских домах, находят себя в жизни. Родители должны иметь возможность воспитывать своих детей так, как это было принято на Руси испокон веков, - выразил свое мнение митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Участники встречи подчеркнули, что россиянам не должны бояться, что их атакуют технологии ювенальной юстиции - символом угасания европейского института брака и семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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