2020-02-05T10:30:15+03:00
Происшествия

В Орловской области сгорел очередной автомобиль

Происшествие случилось во Мценске
Наталья Меркулова
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В Орловской области сгорел очередной автомобиль. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской областиВ Орловской области сгорел очередной автомобиль. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области
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Вчера, 4 февраля, в Орловской области сгорел очередной автомобиль. Происшествие случилось во Мценске на улице Зарощенской.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы около полседьмого вечера.

- В результате пожара в автомобиле «Рено Логан» выгорели моторный отсек и салон. Причина пожара и размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

До этого, 3 февраля, вспыхнула иномарка в деревне Шебаново Ливенского района. Тогда из-за неисправной электропроводки сгорел «Фольксваген Гольф».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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