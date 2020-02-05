В Орловской области сгорел очередной автомобиль
Вчера, 4 февраля, в Орловской области сгорел очередной автомобиль. Происшествие случилось во Мценске на улице Зарощенской.
Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы около полседьмого вечера.
- В результате пожара в автомобиле «Рено Логан» выгорели моторный отсек и салон. Причина пожара и размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
До этого, 3 февраля, вспыхнула иномарка в деревне Шебаново Ливенского района. Тогда из-за неисправной электропроводки сгорел «Фольксваген Гольф».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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