Прямой трансляции с ремонта моста «Дружбы» в Орле не будет

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:15:14+03:00

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Вчера, 4 февраля, на рабочем совещании в Администрации Орла обсудили ход ремонтных работ на мосту Дружбы. Напомним, ранее сообщалось, что его откроют для движения машин уже в сентябре.

На данный момент подрядчик ООО «Ремспецмост» уже заменил четыре балки пролетного строения из шести и перешел на пятый пролет. Сейчас на объекте работают 63 человека.

- Залита половина конусов около восьмой опоры, заасфальтировано более 100 кв.м асфальта на тротуарах. Работы идут по графику. После реконструкции мост, он расширится почти на 2 метра, - доложил Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства (УКС).

Однако прямой трансляции с ходом работ на мосту все-таки не будет. Несколько месяцев об этом просили активные общественники, но подрядчик заявил, что не готов нести лишние траты на установку дополнительное оборудование.

Муниципальный же контракт предусматривает вывод видео только на мониторы заказчика, то есть УКС.

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ИСТОЧНИК KP.RU