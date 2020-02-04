Орловца оштрафовали на 10 тысяч за ролик в соцсети

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:18:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Орла напоролся на штраф из-за видеоролика в соцсети. Дело в том, что запись размещенную на его странице, признали экстремистской.

На видеозапись сомнительного содержания обратили внимание правоохранители, прокуратура начала проверку. По ее итогам, как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, оказалось: видео, размещенное в свободном доступе, содержало информацию направленную на унижение группы лиц по признакам национальности, расы, происхождения. Что является нарушением закона.

На орловца завели административное дело и в качестве наказания назначили штраф. Сомнительный ролик вынудил горожанина раскошелиться на 10 тысяч рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU