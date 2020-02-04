2020-02-04T17:00:38+03:00
Общество

Снос "карточного дома" в Орле запланировали на грядущую весну

Демонтаж долгое время откладывали из-за судебной тяжбы с собственником одной из квартир
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Снос дома №68 по набережной Дубровинского запланировали на грядущую весну. Об этом шла речь на сегодняшнем, 4 февраля, рабочем совещании в администрации Орла.

"Карточный домик", как прозвали орловцы частично рухнувшее строение, ждет демонтажа уже почти три года: летом 2017-го из здания экстренно выселили всех жильцов и 29 августа случилось ЧП. К счастью, никто не пострадал, но дом так и остался зияющей раной на лице города. По словам чиновников, снести его ранее не удавалось из-за судебных тяжб с собственником одной из квартир, который не соглашался на предложенную компенсацию. Компромисс нашелся только в декабре 2019-го.

- Работы запланированы на март-апрель 2020 года. администрация города Орла должна выкупить помещение в муниципальную собственность. Александр Муромский поручил Игорю Краличеву, своему заместителю по финансово-экономическому блоку, решить этот вопрос в феврале, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

"КП" следит за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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