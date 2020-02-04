Вятский Посад приглашает на ярмарку ремесел, концерт и мастер-классы

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:40:50+03:00

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Жителей и гостей Орла на следующей неделе приглашает православный духовный центр в Вятском Посаде на праздник Сретения Господня. В православную дату состоится не только богослужение, но и развернется ярмарка, пройдут бесплатные мастер-классы и концерт.

Сретение Господне отмечается 15 февраля. Вятский Посад подготовил обширную программу, стартует которая еще 14-го.

В Сретенском храме в 17.00 пройдет всенощное бдение, 15 февраля в 9.00 состоится Божественная литургия. Богослужение возглавит Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении Схиархимандрита Илия (Ноздрина).

С 11 часов начнет работу Православная артель: все желающие смогут посетить мастер-классы по росписи по дереву, декупажу, лепке из глины. Предварительно нужно записаться (тел. 59-90-11).

Также в этот день будет организована выставка костюмов от Школы исторической реконструкции при Православной гимназии.

В 12.00. начнется праздничный концерт.

Для гостей будет работать ярмарка-продажа работ мастеров народных промыслов. А еще всех ждет угощение: чай на травах со свежей выпечкой.

КОГДА, ГДЕ?

14-15 февраля

п. Вятский Посад, ул. Южная, 1а

ИСТОЧНИК KP.RU