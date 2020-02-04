Коммунальщики промывают ливневки на улицах Орла
В Орле коммунальщики промывают ливневую канализацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Вопрос прочистки ливневок обсуждался сегодня, 4 февраля, на рабочем совещании в мэрии. Речь зашла о том, что пескосоляная смесь скапливается в прилотковой части, из-за мороза образуется ледяная корка, но при повышении температуры лед тает и появляются немаленькие лужи. Глава администрации Александр Муромский отметил, что жители жалуются ему в соцсетях на затопленные участки и дал указание УКХ решить эту проблему.
- В социальных сетях жители указали на перекрестки ул. Октябрьской с ул. Полесской и ул. Приборостроительной, на ул. Степана Разина и т. д. Эти адреса вместе с ул. Кузнецова и ул. Поселковой, подрядчик приведет их в порядок в течение трех дней, до наступления минусовых температур, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Отметим, что контракт с подрядчиком по прочистке ливневых канализаций заключен до мая этого года. Стоимость работ - около 13 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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