Коммунальщики промывают ливневки на улицах Орла

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:28:22+03:00

Ливневки не справляются с растаявшим снегом и дождем, на дорогах образуются лужи Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле коммунальщики промывают ливневую канализацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вопрос прочистки ливневок обсуждался сегодня, 4 февраля, на рабочем совещании в мэрии. Речь зашла о том, что пескосоляная смесь скапливается в прилотковой части, из-за мороза образуется ледяная корка, но при повышении температуры лед тает и появляются немаленькие лужи. Глава администрации Александр Муромский отметил, что жители жалуются ему в соцсетях на затопленные участки и дал указание УКХ решить эту проблему.

- В социальных сетях жители указали на перекрестки ул. Октябрьской с ул. Полесской и ул. Приборостроительной, на ул. Степана Разина и т. д. Эти адреса вместе с ул. Кузнецова и ул. Поселковой, подрядчик приведет их в порядок в течение трех дней, до наступления минусовых температур, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Отметим, что контракт с подрядчиком по прочистке ливневых канализаций заключен до мая этого года. Стоимость работ - около 13 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU