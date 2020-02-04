2020-02-04T15:20:18+03:00
Общество

Триста тысяч задолжало в Орловской области предприятие работнику

Долг по зарплате удалось вернуть только после вмешательства прокуратуры
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Орловской области предприятие задолжало работнику 300 тысяч рублей. Добиваться выплаты своей зарплаты пришлось через прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, работнику ООО «Евробетон» своевременно не была выплачена заработная плата, в результате чего образовалась задолженность в размере более 300 тыс. рублей. По фактам нарушений трудовых прав работника директору предприятия межрайонным прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

На руководителя фирмы завели дело об административном правонарушении, сейчас его рассматривает трудовая инспекция. Долг же перед сотрудником полностью погашен.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снос "карточного дома" в Орле запланировали на грядущую весну
Вятский Посад приглашает на ярмарку ремесел, концерт и мастер-классы
Коммунальщики промывают ливневки на улицах Орла
Триста тысяч задолжало в Орловской области предприятие работнику
Из-за неисправной электропроводки в Орловской области сгорела иномарка
Орловец, укравший у друга 79 тысяч рублей, задержан
Орловские полицейские пресекли деятельность автосалонов, оставлявших клиентов без машин
Вопрос запрета парковки в Советском районе Орла рассмотрит комиссия
На орловской сцене предстанет оперетта "Летучая мышь"
В Орловской области учредили поэтическую премию имени Афанасия Фета
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам
В Орле пожилой пешеход решил сократить путь и попал под машину
В Болховском микрорайоне Орла иномарка сбила девочку-подростка
Орловцев приглашают за кулисы театра
Две школы в Орле полностью закроют на карантин
Общественные организации Орла поборются за грант в 60 тысяч рублей
В Орле пройдет первенство ЦФО по дзюдо
Орловцев приглашают на встречу с писателем и режиссером Сергием Барановым
В Орле велосипедист компенсировал моральный вред из-за столкновения с фургоном через суд
В Орловской области из-за опасных сосулек будут судить директора управляющей компании
Мировые рок-хиты в исполнении "Hard Rock Orchestra!" прозвучат в Орле
В Орле судебные приставы арестовали имущество должников на 400 тысяч рублей
В орловских колониях стало меньше заключенных