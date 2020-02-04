Триста тысяч задолжало в Орловской области предприятие работнику

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:20:18+03:00

Долг по зарплате удалось вернуть только после вмешательства прокуратуры

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В Орловской области предприятие задолжало работнику 300 тысяч рублей. Добиваться выплаты своей зарплаты пришлось через прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, работнику ООО «Евробетон» своевременно не была выплачена заработная плата, в результате чего образовалась задолженность в размере более 300 тыс. рублей. По фактам нарушений трудовых прав работника директору предприятия межрайонным прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

На руководителя фирмы завели дело об административном правонарушении, сейчас его рассматривает трудовая инспекция. Долг же перед сотрудником полностью погашен.

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ИСТОЧНИК KP.RU