2020-02-04T14:02:45+03:00
Происшествия

Из-за неисправной электропроводки в Орловской области сгорела иномарка

Происшествие случилось в одной из деревень Ливенского района
Наталья Меркулова
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Из-за неисправной электропроводки в Орловской области сгорела иномаркаИз-за неисправной электропроводки в Орловской области сгорела иномаркаФото: Архив "КП"
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Вчера, 3 февраля, в деревне Шебаново Ливенского района вспыхнул автомобиль. Происшествие случилось днем около полпервого.

- В результате пожара автомобиль «Фольксваген Гольф» выгорел по всей площади. Размер ущерба сейчас устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По данным специалистов, предполагаемая причина пожара – это аварийный режим электропроводки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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