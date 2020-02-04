4 Февр. 2020 2020-02-04T14:02:45+03:00

Из-за неисправной электропроводки в Орловской области сгорела иномарка Происшествие случилось в одной из деревень Ливенского района Наталья Меркулова Поделиться: Add to Flipboard Magazine. Из-за неисправной электропроводки в Орловской области сгорела иномарка Фото: Архив "КП"

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Вчера, 3 февраля, в деревне Шебаново Ливенского района вспыхнул автомобиль. Происшествие случилось днем около полпервого. - В результате пожара автомобиль «Фольксваген Гольф» выгорел по всей площади. Размер ущерба сейчас устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. По данным специалистов, предполагаемая причина пожара – это аварийный режим электропроводки. Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам! по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru по телефону: (4862) 43-39-39 или напишите "Вконтакте" ИСТОЧНИК KP.RU