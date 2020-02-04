Из-за неисправной электропроводки в Орловской области сгорела иномарка
Вчера, 3 февраля, в деревне Шебаново Ливенского района вспыхнул автомобиль. Происшествие случилось днем около полпервого.
- В результате пожара автомобиль «Фольксваген Гольф» выгорел по всей площади. Размер ущерба сейчас устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По данным специалистов, предполагаемая причина пожара – это аварийный режим электропроводки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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