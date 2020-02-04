Орловец, укравший у друга 79 тысяч рублей, задержан
Сотрудники ОМВД России по Верховскому району задержали мужчину, который подозревается в краже крупной суммы денег у своего 62-летнего друга. Ее он заприметил, когда заглянул к нему в гости.
Как выяснили позже полицейские, воришка увидел как приятель достает деньги из тайника и решил заглянуть в него, пока хозяин дома отсутствовал. В итоге он оставил бывшего друга без 79 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU