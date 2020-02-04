Орловские полицейские пресекли деятельность автосалонов, оставлявших клиентов без машин

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:37:15+03:00

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Орловские полицейские приняли участие в раскрытии масштабной мошеннической схемы автосалонов, оставлявших клиентов без машин.

Преступники действовали на территории городов Москвы, Белгорода, Орла и Курска с 2017 года. За это время они успели обмануть более 300 автолюбителей на сумму 100 миллионов рублей.

Мошенники зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых организовали автосалоны. Затем они брали у клиентов автомобили с документами, обещая продать их в короткие сроки и на выгодных условиях.

- Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Белгородской и Орловской областей пресечена деятельность данного преступного сообщества, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент шестерых фигурантов уголовного дела мера взяты под стражу. Еще два объявлены в розыск. Следственные действия продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU