Вопрос запрета парковки в Советском районе Орла рассмотрит комиссия

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:30:45+03:00

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В Советском районе Орла в скором времени могут появиться знаки о запрете стоянки. Такое предложение прозвучало сегодня, 4 февраля, на рабочем совещании в городской администрации.

Речь велась о запрете парковки на Октябрьской улице на участке от сквера Гуртьева до улицы 60 лет Октября. Все дело в том, что здесь располагается много коммерческих организаций на первых этажах жилых домов, а вот парковочных мест мало. Поэтому автовладельцы не теряются и ставят машины где придется, не гнушаясь газонами или тротуарами, загораживая проход и загрязняя их. Такая же ситуация и на улице Горького.

- Оставляя своих клиентов без парковочных мест, собственники нарушают в том числе Правила благоустройства и санитарного содержания территории города Орла. Глава администрации Александр Муромский поручил отделу административно-технического контроля (АТК) по Советскому району провести рейды и обсудить данную проблему с собственниками, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

Поставят ли знаки запрещающие стоянку или нет, будет решено уже в ближайший четверг на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU