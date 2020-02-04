Вопрос запрета парковки в Советском районе Орла рассмотрит комиссия
В Советском районе Орла в скором времени могут появиться знаки о запрете стоянки. Такое предложение прозвучало сегодня, 4 февраля, на рабочем совещании в городской администрации.
Речь велась о запрете парковки на Октябрьской улице на участке от сквера Гуртьева до улицы 60 лет Октября. Все дело в том, что здесь располагается много коммерческих организаций на первых этажах жилых домов, а вот парковочных мест мало. Поэтому автовладельцы не теряются и ставят машины где придется, не гнушаясь газонами или тротуарами, загораживая проход и загрязняя их. Такая же ситуация и на улице Горького.
- Оставляя своих клиентов без парковочных мест, собственники нарушают в том числе Правила благоустройства и санитарного содержания территории города Орла. Глава администрации Александр Муромский поручил отделу административно-технического контроля (АТК) по Советскому району провести рейды и обсудить данную проблему с собственниками, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.
Поставят ли знаки запрещающие стоянку или нет, будет решено уже в ближайший четверг на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»