На орловской сцене предстанет оперетта "Летучая мышь"
Звезды московской оперетты представят на орловской сцене спектакль на музыку знаменитого произведения композитора Иоганна Штрауса-сына «Летучая мышь». Которое, тот написал в рекордно короткий срок в 43 ночи.
Сюжет такой: герой-ловелас попадает на бал-маскарад, где принимается ухаживать за красавицей, скрывающийся под маской Летучей мыши, не зная, что это его жена Розалинда...
Словом, это история о том, как одна красивая и мудрая женщина вывела на чистую воду своего беспутного, но все-таки любимого гуляку-мужа. История о том, как легко поддаются мужчины женским чарам.
КОГДА? ГДЕ?
10 февраля, 19.00
Пл. Ленина, 2
(12+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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