На орловской сцене предстанет оперетта "Летучая мышь"

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:56:05+03:00

Зрители увидят музыкальную историю о герое-ловеласе и его хитроумной супруге

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Звезды московской оперетты представят на орловской сцене спектакль на музыку знаменитого произведения композитора Иоганна Штрауса-сына «Летучая мышь». Которое, тот написал в рекордно короткий срок в 43 ночи.

Сюжет такой: герой-ловелас попадает на бал-маскарад, где принимается ухаживать за красавицей, скрывающийся под маской Летучей мыши, не зная, что это его жена Розалинда...

Словом, это история о том, как одна красивая и мудрая женщина вывела на чистую воду своего беспутного, но все-таки любимого гуляку-мужа. История о том, как легко поддаются мужчины женским чарам.

КОГДА? ГДЕ?

10 февраля, 19.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU