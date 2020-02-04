2020-02-04T10:54:00+03:00
Звезды

В Орловской области учредили поэтическую премию имени Афанасия Фета

Литераторы могут получить почетное звание и 50 тысяч рублей
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области учредили поэтическую премию имени Афанасия ФетаВ Орловской области учредили поэтическую премию имени Афанасия ФетаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Администрацией Мценского района Орловского области учредила Открытую ежегодную литературную премию имени Афанасия Фета. Событие приурочили к 200-летию поэта.

Победитель конкурса получит почетное звание «Лауреат премии имени Афанасия Фета», диплом и денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

Литературное состязание уже стартовало. На соискание премии принимаются книги стихотворений, изданные в течение последних двух лет. Ограничений же для авторов по возрасту, гражданству и месту жительства нет.

- Правом выдвижения кандидатур для участия в конкурсе на соискание премии обладают книжные издательства, творческие союзы, общественные объединения, органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления, - пояснили «КП» в Орловской областной организации Союза писателей России.

Первая премия победителю конкурса будет вручена в начале июля на празднике «За околицей» в Новоселках, на месте родовой усадьбы Фета.

Подробности можно уточнить по телефону: (4862) 43-59-23 (Орловский Дом Литераторов).

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снос "карточного дома" в Орле запланировали на грядущую весну
Вятский Посад приглашает на ярмарку ремесел, концерт и мастер-классы
Коммунальщики промывают ливневки на улицах Орла
Триста тысяч задолжало в Орловской области предприятие работнику
Из-за неисправной электропроводки в Орловской области сгорела иномарка
Орловец, укравший у друга 79 тысяч рублей, задержан
Орловские полицейские пресекли деятельность автосалонов, оставлявших клиентов без машин
Вопрос запрета парковки в Советском районе Орла рассмотрит комиссия
На орловской сцене предстанет оперетта "Летучая мышь"
В Орловской области учредили поэтическую премию имени Афанасия Фета
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам
В Орле пожилой пешеход решил сократить путь и попал под машину
В Болховском микрорайоне Орла иномарка сбила девочку-подростка
Орловцев приглашают за кулисы театра
Две школы в Орле полностью закроют на карантин
Общественные организации Орла поборются за грант в 60 тысяч рублей
В Орле пройдет первенство ЦФО по дзюдо
Орловцев приглашают на встречу с писателем и режиссером Сергием Барановым
В Орле велосипедист компенсировал моральный вред из-за столкновения с фургоном через суд
В Орловской области из-за опасных сосулек будут судить директора управляющей компании
Мировые рок-хиты в исполнении "Hard Rock Orchestra!" прозвучат в Орле
В Орле судебные приставы арестовали имущество должников на 400 тысяч рублей
В орловских колониях стало меньше заключенных