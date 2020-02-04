В Орловской области учредили поэтическую премию имени Афанасия Фета

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:54:00+03:00

Литераторы могут получить почетное звание и 50 тысяч рублей

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Администрацией Мценского района Орловского области учредила Открытую ежегодную литературную премию имени Афанасия Фета. Событие приурочили к 200-летию поэта.

Победитель конкурса получит почетное звание «Лауреат премии имени Афанасия Фета», диплом и денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

Литературное состязание уже стартовало. На соискание премии принимаются книги стихотворений, изданные в течение последних двух лет. Ограничений же для авторов по возрасту, гражданству и месту жительства нет.

- Правом выдвижения кандидатур для участия в конкурсе на соискание премии обладают книжные издательства, творческие союзы, общественные объединения, органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления, - пояснили «КП» в Орловской областной организации Союза писателей России.

Первая премия победителю конкурса будет вручена в начале июля на празднике «За околицей» в Новоселках, на месте родовой усадьбы Фета.

Подробности можно уточнить по телефону: (4862) 43-59-23 (Орловский Дом Литераторов).

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ИСТОЧНИК KP.RU