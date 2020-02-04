В Орле пожилой пешеход решил сократить путь и попал под машину
В понедельник, 3 февраля, в Северном районе Орла под колеса отечественной легковушки попал пожилой пешеход. 66-летний мужчина переходил проезжую часть дороги в необорудованном для этого месте.
Инцидент случился в полвосьмого утра в районе дома № 86 по улице Раздольная. 29-летний водитель «ВАЗ-2110» ехал в направлении улицы Металургов и не успел затормозить.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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