4 Февр. 2020 2020-02-04T10:16:35+03:00

В Орле пожилой пешеход решил сократить путь и попал под машину. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 февраля, в Северном районе Орла под колеса отечественной легковушки попал пожилой пешеход. 66-летний мужчина переходил проезжую часть дороги в необорудованном для этого месте.

Инцидент случился в полвосьмого утра в районе дома № 86 по улице Раздольная. 29-летний водитель «ВАЗ-2110» ехал в направлении улицы Металургов и не успел затормозить.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU