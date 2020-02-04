4 Февр. 2020 2020-02-04T09:53:27+03:00

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Вчера, 3 февраля, в Болховском микрорайоне Орла иномарка сбила девочку-подростка. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Как стало известно, в три часа дня автомобиль «Шкода Октавиа» под управлением 41-летнего водителя ехал по улице Генерала Лаврова в сторону Болховского шоссе. На «зебре» в районе дома №69 он задел 17-летнюю девушку.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. После медицинского осмотра она отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU