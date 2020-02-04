В Болховском микрорайоне Орла иномарка сбила девочку-подростка
Вчера, 3 февраля, в Болховском микрорайоне Орла иномарка сбила девочку-подростка. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.
Как стало известно, в три часа дня автомобиль «Шкода Октавиа» под управлением 41-летнего водителя ехал по улице Генерала Лаврова в сторону Болховского шоссе. На «зебре» в районе дома №69 он задел 17-летнюю девушку.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. После медицинского осмотра она отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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