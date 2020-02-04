2020-02-04T09:40:39+03:00
Звезды

Орловцев приглашают за кулисы театра

Что происходит по ту сторону сцены расскажет областной драмтеатр им. Тургенева
Ольга СУПОНЕВА
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В тайны театральной жизни орловцев посвятит ОГАТ им. ТургеневаВ тайны театральной жизни орловцев посвятит ОГАТ им. ТургеневаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Как устроен современные театр? Что происходит за кулисами? И каково это, смотреть не из зрительного зала на сцену, а наоборот? Для заядлых любителей драматического искусства ответы на эти и другие вопросы даст областной театр им. Тургенева: он приглашает на экскурсию.

ОГАТ им. Тургенева – один из старейших театров России. Гостей ждет экскурс в историю: они узнают о том, кому принадлежала идея его создания, где он размещался более двух веков назад, как функционировал театр в годы Великой Отечественной войны.

- Вы побываете на сцене, на несколько минут ощутив себя актерами, увидите закулисную часть и современный интерьер театра, с балкона с необычного ракурса откроется партер, амфитеатр и ложи, в верхнем фойе остановитесь среди музейной экспозиции, посвященной основателю театра графу Каменскому, услышите рассказ о его театре, - говорят организаторы.

Также всех желающих просят не забыть взять с собой бахилы. Цена билета – 150 рублей, приобрести его можно в кассе и на сайте театра.

КОГДА? ГДЕ?

13 февраля, 16.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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