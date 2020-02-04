Две школы в Орле полностью закроют на карантин
На прошедшей неделе в Орловской области было зарегистрировано около 4 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, причем 60,2% заболевших - дети до 14 лет. Такие данные приводит Управление регионального Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что частичный карантин был введен 76 классах 16 образовательных организациях областного центра. С сегодняшнего дня на полный карантин закроют школы №12 и №13.
- На территории региона наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями, регистрируются случаи гриппа. Необходимо помнить о профилактике и элементарных санитарных правилах, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU