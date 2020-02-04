2020-02-04T08:43:53+03:00
Общество

Общественные организации Орла поборются за грант в 60 тысяч рублей

Презентовать свою социально-полезную работу и подать заявку можно до 10 марта
Наталья Меркулова
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3 февраля в Орле стартовал конкурс среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта в размере 60 тысяч рублей.

Для того, что заявить о себе, необходимо подать заявку в Управление по молодежной политике и связям с общественными организациями (Пролетарская гора, 1, кабинет №539). Одно из главных требований конкурса – предоставление копии Устава СО НКО, документов организационного характера и проекта (программы) работы организации.

- Общий объем субсидий составит 600 тысяч рублей. В прошлом году на грант из городского бюджета претендовали около 20 участников, 10 из них удостоились денежной поддержки, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Отметим, на данный момент в городе зарегистрировано 570 НКО, из них числе 280 общественных организаций и 8 общественных движений.

Подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефону 76-15-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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