Орловцев приглашают на встречу с писателем и режиссером Сергием Барановым
В грядущие выходные жителей и гостей Орла приглашают на встречу с писателем, режиссером и иконописцем Сергием Барановым.
Гостей ждет показ его документального фильма «Параллельные» и беседа с протоиереем о жизни, вере и духовном преодолении трудностей.
Вход свободный.
возрастная категория 0+
ЗНАЙ!
Протоирей Сергий Баранов (1967) - родился в поселке Батамшинский Актюбинской области в семье рабочих.
Одной из главных заслуг священника - строительство Иверского женского монастыря (2016 год) и более десятка храмов, в том числе при городских больницах и приютах для бездомных.
Его фильм «Философия покаяния» признан лучшим на международном кинофестивале «Надежда» (Гран-при), а фильм «Литургия» удостоился награды Международного фестиваля православного кино «Покров-2015» в номинации «Документальные фильмы».
КОГДА? ГДЕ?
8 февраля, в 13:00
Фундаментальная библиотека ОГУ (Каменская площадь, 1)
432 аудитория (4 этаж)
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