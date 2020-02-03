2020-02-03T17:54:37+03:00
Общество

Орловцев приглашают на встречу с писателем и режиссером Сергием Барановым

Гостей ждет показ документального фильма «Параллельные»
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают на встречу с православным режиссером Сергием БарановымОрловцев приглашают на встречу с православным режиссером Сергием Барановым
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В грядущие выходные жителей и гостей Орла приглашают на встречу с писателем, режиссером и иконописцем Сергием Барановым.

Гостей ждет показ его документального фильма «Параллельные» и беседа с протоиереем о жизни, вере и духовном преодолении трудностей.

Вход свободный.

возрастная категория 0+

ЗНАЙ!

Протоирей Сергий Баранов (1967) - родился в поселке Батамшинский Актюбинской области в семье рабочих.

Одной из главных заслуг священника - строительство Иверского женского монастыря (2016 год) и более десятка храмов, в том числе при городских больницах и приютах для бездомных.

Его фильм «Философия покаяния» признан лучшим на международном кинофестивале «Надежда» (Гран-при), а фильм «Литургия» удостоился награды Международного фестиваля православного кино «Покров-2015» в номинации «Документальные фильмы».

КОГДА? ГДЕ?

8 февраля, в 13:00

Фундаментальная библиотека ОГУ (Каменская площадь, 1)

432 аудитория (4 этаж)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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