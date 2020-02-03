В Орле велосипедист компенсировал моральный вред из-за столкновения с фургоном через суд

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:55:56+03:00

В Орле велосипедист взыскал моральный вред из-за столкновения с фургоном через суд Фото: Архив "КП"

Однако заявленные 100 тысяч рублей мужчина так и не смог получить

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В орловском суде разрешилось спорное дело об административном правонарушении – наезде на велосипедиста. Происшествие случилось еще два года назад на улице Московской.

Фургон «19521 Клен» нарушил ПДД и задел мужчину на велосипеде. Тот отделался легкими ушибами, ссадинами и синяками. Однако затем обратился в суд с иском и требованием к владельцу авто компенсировать ему моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей.

- Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в сумме пятнадцать тысяч рублей, а также государственную пошлину, - пояснили «КП» в пресс-службе Северного районного суда Орла.

Такое решение пострадавший велосипедист не оценил и подал апелляционную жалобу в областной суд, но там сумму компенсации оставили без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU