В Орле велосипедист компенсировал моральный вред из-за столкновения с фургоном через суд
В орловском суде разрешилось спорное дело об административном правонарушении – наезде на велосипедиста. Происшествие случилось еще два года назад на улице Московской.
Фургон «19521 Клен» нарушил ПДД и задел мужчину на велосипеде. Тот отделался легкими ушибами, ссадинами и синяками. Однако затем обратился в суд с иском и требованием к владельцу авто компенсировать ему моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей.
- Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в сумме пятнадцать тысяч рублей, а также государственную пошлину, - пояснили «КП» в пресс-службе Северного районного суда Орла.
Такое решение пострадавший велосипедист не оценил и подал апелляционную жалобу в областной суд, но там сумму компенсации оставили без изменений.
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ИСТОЧНИК KP.RU