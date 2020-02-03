2020-02-03T16:22:46+03:00
Звезды

Мировые рок-хиты в исполнении "Hard Rock Orchestra!" прозвучат в Орле

8 марта гости концерта услышат более двадцати главных композиций культовых рок-групп
Ольга СУПОНЕВА
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На сцене орловского «Конгресс-Холла» прозвучат мировые рок-хиты в исполнении московского оркестра "Hard Rock Orchestra!". Лучшие хиты культовых рок-команд гости услышат 8 марта.

В этот вечер со сцены прозвучат композиции групп Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin,Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses и других! Начав на старте 2019 года как струнный оркестр, ребята уже четырежды выступили с аншлагами в Кремле.

- Hard Rock Orchestra – это не только совершенно новый взгляд на исполнение мировых хитов рока, но и уникальный по своему составу коллектив. Все участники настоящие мультиинструменталисты. Дирижер играет на трубе и фортепиано? Не вопрос! Кларнетист превратился в саксофониста? Без проблем! Барабанщик берет в руки флейту? И такое возможно! - говорят организаторы музыкального события.

КОГДА? ГДЕ?

8 марта, 19.00

Кромское ш-се, 4

Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн здесь.

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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