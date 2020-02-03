В Орле судебные приставы арестовали имущество должников на 400 тысяч рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:12:25+03:00

Во время рейда оплатить долги на месте смогли не все

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу судебные приставы провели массовый рейд в Советском районе. Им предстояло заглянуть в гости к 325 должникам, однако согласились сразу оплатить свои задолженности с помощью POS-терминала далеко не все.

Для ряда горожан визит судебных приставов закончился арестом имущества, в том числе и автомобилей. По предварительной оценке стоимость арестованного имущества составляет 400 тысяч рублей. В случае, если должники не погасят задолженности, то их оно пойдет на реализацию.

- Мы рекомендует гражданам не доводить исполнение судебных решений до принудительного этапа, а самостоятельно и добровольно контролировать свои долги. Сведения о них можно узнать через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведовства, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU