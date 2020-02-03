2020-02-03T16:11:42+03:00
Общество

В орловских колониях стало меньше заключенных

В 2019 году наказание отбывало 3 тысячи 593 человека
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В колониях Орловской области стало меньше осужденных. В 2019 году в исправительных учреждениях содержалось 3 тысячи 593 человека, это меньше, чем ранее и составляет примерно 72% от общего лимита.

Об итогах года и обстановке рассказал глава регионального УФСИН Владимир Волосевич на заседании коллегии, которое состоялось на прошлой неделе. По словам главы регионального ведомства, в прошлом году не было побегов осужденных из под охраны, не допущено массовых беспорядков: ситуация оставалась управляемой.

- В учреждениях реализуются задачи повышения плотности перекрытия средствами видеонаблюдения внутренней территории. Большое внимание уделяется контролю за качеством несения службы сотрудниками караулов и дежурных смен с помощью видеокамер. В настоящее время для службы охраны используется – 256 видеокамер, для службы безопасности (режима) – 814, - рассказал Владимир Волосевич.

Также он отметил, что в ведомстве стараются предотвратить все случаи передач в колонии запрещенных предметов. В прошлом году почти 300 сотовых телефонов, 29 человек привлекли за незаконные "передачки" к административной ответственности, одного к уголовной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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