В орловских колониях стало меньше заключенных

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:11:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В колониях Орловской области стало меньше осужденных. В 2019 году в исправительных учреждениях содержалось 3 тысячи 593 человека, это меньше, чем ранее и составляет примерно 72% от общего лимита.

Об итогах года и обстановке рассказал глава регионального УФСИН Владимир Волосевич на заседании коллегии, которое состоялось на прошлой неделе. По словам главы регионального ведомства, в прошлом году не было побегов осужденных из под охраны, не допущено массовых беспорядков: ситуация оставалась управляемой.

- В учреждениях реализуются задачи повышения плотности перекрытия средствами видеонаблюдения внутренней территории. Большое внимание уделяется контролю за качеством несения службы сотрудниками караулов и дежурных смен с помощью видеокамер. В настоящее время для службы охраны используется – 256 видеокамер, для службы безопасности (режима) – 814, - рассказал Владимир Волосевич.

Также он отметил, что в ведомстве стараются предотвратить все случаи передач в колонии запрещенных предметов. В прошлом году почти 300 сотовых телефонов, 29 человек привлекли за незаконные "передачки" к административной ответственности, одного к уголовной.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU