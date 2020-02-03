В Орловской области началась профилактика коронавируса

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:17:43+03:00

Жителям региона советуют быть бдительными и не заниматься самолечением

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Сегодня, 3 февраля, на рабочем совещании в Правительстве Орловской области региональные власти и представители профильным ведомств обсудили вопрос противодействию нового опасного вируса – коронавируса.

Напомним, первые случаи заболевания уже были зафиксированы в России. Эпицентром же остается Китай, где зарегистрировано уже 17 тысяч зараженных (2% людей уже погибли). В связи с возможностью распространения инфекции во всех регионах нашей страны предпринимаются меры по профилактики и выявлению коронавируса.

Сейчас в Орловскую область из Китая вернулись после туристической поездки 13 жителей региона. Каждый из них прошел обследование на границе, а санитарно-эпидемиологическая обстановка остается стабильной.

- Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, в течение 14 дней после прибытия изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, - пояснил процедуру выявления случая заболевания Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Орловцем же посоветовали соблюдать все необходимые правила личной гигиены, заниматься профилактикой и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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ИСТОЧНИК KP.RU