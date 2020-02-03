На орловской трассе водитель на легковушке улетел в кювет
В Орловской области произошло ДТП с переворотом. Отечественная легковушка вылетела в кювет, водитель пострадал.
Авария произошла в прошедшие выходные. Ночью 1 февраля, около трех часов, 27-летний парень ехал за рулем "Лады Калины" по дороге "Болхов-Орел"Витебск". В какой-то момент он потерял контроль над своим авто. "Лада" слетела с проезжей части, выехала в кювет и опрокинулась.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, осмотрен бригадой скорой помощи БУЗ Хотынецкая ЦРБ, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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