2020-02-03T15:37:32+03:00
Происшествия

В Орловской области мужчина украл у односельчанки деньги и юбилейные медали

Вора, пробравшегося в чужое жилище в отсутствие хозяев, полицейские поймали
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области мужчина украл у односельчанки крупную сумму денег и юбилейные медали. Нажива радовала его недолго: полицейские вора поймали.

Инцидент произошел в Глазуновском районе области. К правоохранителям обратилась местная жительница, как только заметила пропажу. По словам заявительницы, пропали юбилейные награды родственников и 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции взялись за розыск похитителя.

- Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили причастность к противоправному деянию 38-летнего местного жителя. Так, злоумышленник проник в жилище заявительницы в момент ее отсутствия. Полицейские изъяли похищенные медали и основную часть денежных средств, которые вернули владелице, - рассказали "Комсомлке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Кража". Сейчас он под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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