2020-02-03T13:43:46+03:00
Общество

Орловским учителям могут добавить по 5 тысяч рублей за классное руководство

Однако для этого работу педагога будут оценивать по новым критериям
Наталья Меркулова
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Орловским учителям могут добавить по 5 тысяч рублей за классное руководствоОрловским учителям могут добавить по 5 тысяч рублей за классное руководствоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 3 февраля, одной из главных повесток рабочего совещания Правительства Орловской области стала тема образования и поддержка учителей.

С докладом перед главой региона выступила руководитель профильного Департамента Татьяна Крымова. Она рассказала о том, что в этом году в регионе есть 200 вакантных мест для участия в федеральной программе «Земский учитель» с подъемным миллионом рублей для тех, кто решится переехать жить и работать в сельскую местность.

Еще одним «бонусом» для педагогов должно стать увеличение доплат за классное руководство.

- Сегодня доплата из регионального бюджета составляет 2 тысячи рублей. Однако в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил о необходимости повысить эту сумму, - пояснила Татьяна Крымова.

На данный момент Орловская область уже подала заявку в Министерство просвещения на получение дополнительной ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей. Таким образом, максимальная сумма выплат за классное руководство составит 7 тысяч рублей.

Правда вслед за увеличением доплаты планируют поменять и критерии оценки работы классного руководителя. Какими они станут, пока не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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