2020-02-03T13:38:30+03:00
Общество

В Орловской области активизировались фирмы, меняющие исправные счетчики на исправные

Представители таких недобросовестных компаний убеждают срочно заметить имеющиеся приборы учета и купить у них новые
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области вновь орудуют фирмы, наживающиеся на жителях региона. Представители таких недобросовестных компаний приходят в квартиры, осматривают счетчики и убеждают срочно их заменить. Причем, в большинстве случаев, снимают вполне исправные приборы учета, принуждая купить новые за немалые деньги.

Так, в Дмитровском районе на удочку лже-энергетиков попалась пенсионерка. В дом к пожилой женщине пришли незнакомцы, осмотрели на глазок счетчик и убедили доверчивую хозяйку, что его нужно срочно заменить: в противном случае ей придется платить за электроэнергию с повышающими коэффициентами. Пенсионерка испугалась и согласилась, раскошелившись на 3 тысячи 500 рублей. По факту же оказалось, прежний электросчетчик мог использоваться до 2027 года, и необходимости в его замене не было.

- В других случаях, о которых известно Орловскому энергосбыту, граждане проявили бдительность и связались с гарантирующим поставщиком для уточнения информации. Выяснив, что замена счётчиков им не требуется, потребители собирались вызвать полицию. Однако одна лишь угроза этого заставила сотрудников «ГОСЭНЕРГО» скрыться, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Орловского энергосбыта.

Энергетики просят орловцев быть бдительнее. При сомнениях можно позвонить по номеру 8 (4862) 25-55-77 для консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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